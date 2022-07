In migliaia a Spoltore per la notte delle streghe e delle vampire

Un successo la notte delle streghe e delle vampire che ha visto il centro storico di Spoltore come scenario di una notte all'insegna dell'eterna lotta tra il bene e il male: migliaia le persone che lo hanno animato. Dodici i punto del borgo dove sono state messe in scena le rievocazioni con il momento conclusivo della manifestazione in piazza D'Albenzio. A dividere i due "regni", quello delle vampire e quello delle streghe, via del Corso. Una sfida tra due mondi raccontata con danze e monologhi e conclusasi con l'arrivo della regina ambasciatrice del bene ovvero "Spelt, la regina che vinse i regni delle tenebre".

Questo anche il nome dato alla serata organizzata con la collaborazione di VentoNotturno art events. "Sono felicissima perché questo spettacolo itinerante ha veramente permesso che si cogliesse tutta la bellezza del nostro centro storico - dichiara il sindaco Chiara Trulli - percorrendolo nelle sue vie più interne, “le rue e ruelle” oltre che nelle sue piazze. Davvero un bel modo di valorizzare Spoltore e il borgo".