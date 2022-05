Dublino, Malta e Tenerife: 29 studenti dell'alberghiero in Europa con i progetti Erasmus

Nove studenti dell’istituto alberghiero di Pescara sono appena tornati da Dublino, mentre 20 ragazzi partiranno nei prossimi giorni per Malta e per la Spagna, a Tenerife, per un progetto di internazionalizzazione enogastronomica che consentirà loro di rafforzare la propria padronanza della lingua straniera e sperimentare i segreti della tradizione culinaria di altri Paesi, ampliando i propri orizzonti conoscitivi.

L'iniziativa rientra nel progetto Erasmus+, voluto dalla dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, che spiega: “Abbiamo aderito a ‘Welcome: Work-based competencies for green skills and jobs in Europe’ con l’obiettivo di offrire a 29 studenti l’opportunità di svolgere tirocini formativi di 4 settimane nel settore turistico-alberghiero in tre diversi paesi, Irlanda, Malta e Spagna”.

L’attività, aggiunge Di Pietro, offre agli studenti "una combinazione di apprendimento in aula e di formazione in un’azienda: durante la prima settimana gli studenti hanno accesso a un corso di microlingua specificatamente inerente i settori del turismo e dell’ospitalità, mentre nelle successive tre settimane sono impegnati in un tirocinio all’interno di aziende scelte in quanto in possesso della certificazione Ecolabel del settore turismo e ospitalità".

Gli studenti che hanno partecipato alla missione a Dublino sono Sara Magliaro, Davide Palmisano, Michelangelo Cavuti, Samuele Nota, Nicolò Gelsumino, Adamo Collini, Marilia Ferreira, Taisiya Antonilli, Carola Elena De Iuliis, docenti Tutor Barbara Ferretti e Olga Di Maso. I dieci studenti che a giugno partiranno per Malta sono: Beatrice Saqinoi, Caterina D’Anastasio, Fabio Del Rossi, Federica Vedilei, Francesca Di Lembo, Giorgio Crudele, Katia Francesca Di Nicola, Lucrezia Bianchi, Monica Orsini e Samuele Ciommo.

I dieci studenti che a luglio partiranno per Tenerife in Spagna sono: Erika Boschetti, Arianna Severoni, Fabrizia Martella, Eva Abril Castillo Chaparro, Ana Laura Ribeiro, Marianna Pesce, Beatrice Ricci, Ilaria Rastelli, Martina D’Ambrosio e Selina Loffreda. Professori Tutor Enza Liberati e Grazia Di Virgilio, con la professoressa Giusi Fusco quale coordinatrice di tutti i progetti Erasmus.