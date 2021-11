Strisce pedonali a metà in via Michelangelo: "Attraversare la strada diventa pericoloso"

Da un po' di tempo l'attraversamento pedonale che si trova in via Michelangelo, a pochi metri di distanza dal sottopasso ferroviario nonché dall'incrocio con via Bassani-Pavone, si interrompe... a metà. Se, infatti, andando in direzione monti le strisce risultano essere regolamente al loro posto, seppure un po' sbiadite, è nella corsia contraria (quella, cioè, che va in direzione mare) che esse sono invece del tutto assenti. Colpa del fatto che, recentemente, soltanto metà carreggiata ha beneficiato del rifacimento dell'asfalto con un nuovo manto stradale, cui però non è seguita la necessaria operazione di riverniciatura.

La conseguenza, così, è che una parte di via Michelangelo si ritrova sprovvista degli attraversamenti pedonali, con evidenti problemi di sicurezza che vengono evidenziati a IlPescara anche da alcuni utenti: "Attraversare la strada, in questa maniera, diventa pericoloso", ci dice una signora. E un ragazzo aggiunge: "Cosa aspettano a rifare le strisce, in modo tale da evitare che ogni volta si debba rischiare la vita per andare da un lato all'altro? Forse si sta prima aspettando che ci scappi il morto?".