Strade chiuse (rampa dell'asse attrezzato compresa) e divieti per la festa di Sant'Andrea

Strade chiuse, divieti e conseguenti modifiche alla viabilità a Pescara da venerdì 29 luglio a lunedì 1 agosto per la festa di Sant'Andrea.

Un'apposita ordinanza del Comune disciplina la viabilità nella zona del lungofiume e del lungomare dove ci svolgerà la manifestazione in onore del santo protettore dei pescatori.

La modifica temporanea della disciplina viaria riguarderà il lungofiume dei Poeti, via Raffaele Paolucci e il lungomare Giacomo Matteotti.

In particolare è prevista l'istituzione del divieto di transito, a eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di polizia e di soccorso, nei giorni 29, 30, 31 luglio 2022 e 1 agosto 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 16:30 e le ore 3 del giorno successivo, in/nella/nel: lungofiume dei Poeti, ivi compresa l’area golenale adibita a parcheggio; via Spalti del Re; via Raffaele Paolucci, nel tratto compreso tra la rampa d’ingresso al ponte dell’asse attrezzato e lungomare Giacomo Matteotti; o rampa di uscita dal ponte dell’asse attrezzato nel verso di via Raffaele Paolucci; lungomare Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra via Raffaele Paolucci e

Via Ugo Foscolo; via Giuseppe Verdi; via Bruno Buozzi; via Enrico Fermi; via Giacomo Puccini, nel tratto compreso tra via Raffaele Paolucci e via Bruno Buozzi.

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con obbligo di rimozione coatta, negli stessi giorni e nella medesima fascia oraria in/nella/nel: lungofiume dei Poeti, ivi compresa l’area golenale adibita a parcheggio; via Raffaele Paolucci, nel tratto compreso tra via Piero Gobetti e il lungomare Giacomo Matteotti, nonché nelle aree esterne alla carreggiata adibite a parcheggio; lungomare Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra via Raffaele Paolucci e via Ugo Foscolo, ivi compreso il parcheggio a servizio del mercato Ittico/Campagna Amica; via Giuseppe Verdi, nel tratto compreso tra via Enrico Fermi e via Raffaele Paolucci.

Istituzione del divieto di transito ai velocipedi lungo il tratto di pista ciclabile che si estende in/nel: lungofiume dei Poeti; via Raffaele Paolucci; lungomare Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra via Raffaele Paolucci e via Ugo Foscolo.

Istituzione del divieto di transito ciclo-pedonale (per velocipedi e pedoni) del “Ponte del Mare”, nel giorno 1 Agosto, nella fascia oraria compresa tra le ore 20 e le

ore 2 del giorno successivo. Istituzione del divieto di transito dalle ore 9:30 alle ore 11 del giorno 31 luglio e comunque fino al cessare delle esigenze, nelle vie di

seguito elencate: via Bologna, nel tratto compreso tra via del Concilio e via Venezia, verso nord (contromano); via Venezia, nel tratto compreso tra via Bologna e via Piero Gobetti, verso mare (contromano); via Piero Gobetti, nel tratto compreso tra via Venezia e via Ferdinando Galiani, verso fiume; via Ferdinando Galiani, nel tratto compreso tra via Piero Gobetti e via Giacomo Puccini, verso mare (prima parte contromano); via Giacomo Puccini, nel tratto compreso tra via Ferdinando Galiani e via Bruno Buozzi, verso fiume (contromano); via Bruno Buozzi, nel tratto compreso tra via Giacomo Puccini e lungomare Giacomo Matteotti, verso mare; lungomare Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra via Bruno Buozzi fino a Largo Immacolata (Madonnina), verso fiume.