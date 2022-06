Spostato lo sciopero della vigilanza privata in ambito aeroportuale

La commissione di garanzia è nuovamente intervenuta rispetto alla proclamazione della mobilitazione per i dipendenti della vigilanza privata in ambito aeroportuale, programmato per il prossimo 25 giugno. Come afferma Angelo Sifrido Mancin, "L’atteggiamento negativo della commissione rischia di compromettere l’iniziativa già più volte rinviata e introduce nuovi vincoli procedurali, peraltro mai eccepiti in precedenza. Le organizzazioni sindacali di categoria hanno pertanto formulato una nuova proclamazione dello sciopero per il 9 luglio 2022".

Le guardie particolari giurate esprimono il loro "stupore" nei confronti di quella che ritengono "l’ennesima innovazione procedurale ivi indicata, alla quale ci dobbiamo attenere al fine di non pregiudicare ulteriormente il diritto dei lavoratori interessati all’espressione della propria legittima protesta".