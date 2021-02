Anche a Spoltore scuole e parchi chiusi almeno fino al 28 febbraio

Il sindaco Di Lorito ha firmato l'ordinanza sottolineando come negli ultimi giorni ci sia un costante e preoccupante aumento dei contagi anche a Spoltore

Scuole chiuse anche a Spoltore dal 17 al 28 febbraio, come già anticipato ieri dal primo cittadino Di Lorito dopo il vertice che si è tenuto in prefettura con le autorità sanitarie e con gli altri sindaci dell'area metropolitana. L'ordinanza vale per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche i parchi, giardini, e strutture sportive polivalenti al fine di evitare occasioni di socialità che potrebbero diventare veri assembramenti.

Negli ultimi giorni c'è stato un aumento costante e preoccupante dei nuovi positivi a Spoltore. L'obiettivo dell'ordinanza è quello di ridurre la circolazione di persone per la necessità di doversi recare a scuola, contribuendo alla riduzione del contagio. Ricordiamo che anche a Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo le scuole rimarranno chiuse almeno fino al 28 febbraio prossimo.