A Spoltore in via di conclusione i lavori per la nuova via del Castello [FOTO]

Sono quasi stati completati i lavori per la nuova via del Castello a Spoltore. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che va solo installato il maxi guard rail in legno, per evitare di impattare negativamente sul paesaggio. Il sindaco Di Lorito, assieme agli assessori Di Girolamo e Rullo, ha compiuto questa mattina un sopralluogo alla presenza del comandante della polizia locale D'Orazio.

L'attuale collegamento fra la circonvallazione e piazza D'Albenzio avrà una nuova area di sosta con 25 posti auto che compenseranno la pedonalizzazione della piazza, e l'introduzione di un senso unico che porterà la parte della strada nuova, ad essere utilizzata per la discesa, e quella già esistente per la salita. Il sindaco:

"Creare una nuova strada all'interno del centro storico è un fatto eccezionale.E' un intervento nel centro storico e per il centro storico, una risposta a un'esigenza che da sempre i cittadini avvertono. Andrà poi ad inserirsi nel contesto complessivo di una serie di investimenti già avviati, dalla pubblica amministrazione ed anche dai privati" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Realizzata anche una rete di raccolta dedicata alle acque piovane con griglie per lo scolo nei pozzetti.