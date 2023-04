L'Arci gestirà la spiaggia libera al confine con Francavilla al Mare fino al 2030

Dal 2023 al 2030 l'Arci gestirà la spiaggia libera compresa tra il lido Ombretta e la spiaggia libera di Francavilla al Mare. È quanto prevede la determina dirigenziale firmata da Gaetano Silveri in cui si ricorda che ad aprile 2021 sono stati approvati te disciplinari, lo schema progettuale del chiosco, l'avviso pubblico e i moduli per la partecipazione alla procedura per l'affidamento temporaneo delle spiagge libere della città.

Un affidamento che arriva dopo la sentenza con cui il consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'Arci alla sentenza del Tar Abruzzo (Tribunale amministrativo regionale) che ha reso inefficace l'affidamento fatto ad altro soggetto dal Comune. Preso atto della sentenza dunque la spiaggia libera sarà gestita proprio dall'associazione con aggiudicazione definitiva della gara indetta proprio per quel tratto di arenile.