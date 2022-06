Grande successo per la prima settimana di spettacoli dell'edizione 2022 di Funambolika

Numeri importanti e sold out per sette sere consecutive per la prima settimana di appuntamenti e spettacoli dell'edizione 2022 di Funambolika che si tiene nell'arena del Porto Turistico di Pescara.

“Kairos”, l'innovativo spettacolo circense del Teatro delle Foglie, ha incantato il pubblico per sette sere consecutive al porto turistico di Pescara con circa 1.500 spettatori paganti nelle sette repliche sotto il tendone appositamente allestito, attirando adulti e bambini. Raffaele De Ritis, fondatore del festival Funambolika

“È la forza universale del circo- Ho potuto creare decine di spettacoli da Las Vegas a Montecarlo e ho sempre visto che nessuna forma d'arte è trasversale e vincente come il circo, se presentata con immaginazione e meraviglia. Unisce le generazioni e le culture, nell'intimità di un cerchio sotto un tendone”. La compagnia del “Teatro delle Foglie”, con una creazione nata durante il lockdown, ha riunito artisti provenienti dall’Italia, dal Belgio, dall’Argentina e dall’Uruguay, incrociando acrobazia, musica e teatro fisico. L'operazione è stata possibile anche grazie alla collaborazione del Marina di Pescara, che con entusiasmo ha accolto il tendone e le roulottes della troupe.

Gli stessi artisti si sono detti entusiasti per il pubblico pescarese:

Per noi il circo è un mezzo di trasformazione sociale, e siamo contenti di aver offerto il nostro modello di vita e la nostra ispirazione a così tanti spettatori”. Per una curiosa coincidenza, lo spettacolo si è tenuto a pochi metri dal circo più antico d'Italia, grazie alla presenza del Circo Lidia Togni, emblema della tradizione con gli artisti che hanno socializzato fra loro.

Funambolika giungerà al clou al Teatro d'Annunzio con due appuntamenti di importanza mondiale, entrambe in esclusiva per l'Italia. Il 5 luglio è in programma “Esquive”, un sofisticato progetto di acrobazia contemporanea, sostenuto dal Ministero della Cultura Francese L'8 e il 9 luglio andrà poi in scena la quattordicesima edizione del Gran Gala du Cirque.