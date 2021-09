Polizia provinciale in azione con lo speed scout lungo le strade del Pescarese: i comuni interessati

La polizia provinciale oltre a verificare il rispetto dei limiti di velocità, con il sistema elettronico verificherà anche le coperture assicurative e le revisioni dei veicoli in transito in alcune strade di competenza

Nuovi controlli stradali da parte della polizia provinciale per verificare il rispetto dei limiti di velocità lungo le strade del Pescarese. La polizia provinciale ha fatto sapere che mercoledì 22 settembre eseguirà una serie di controlli con il sistema dello speed scout, per verificare non solo il rispetto della velocità massima consentita, ma anche per verifiche delle coperture assicurative dei veicoli e le revisioni.

Le strade interessate sono: Ss 5, Ss 614, Ss487, Ss 539 nei comuni di: Manoppello, Scafa, Bolognano, Popoli, Lettomanoppello, San Valentino in A.C., Tocco da Casauria, Torre de Passeri, Bussi sul Tirino.