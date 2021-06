Per i 150 anni dalla fondazione la Società italiana salvamento inaugura la nuova sala operativa di Pescara

Inaugurata questa mattina 12 giugno la nuova sala operativa della Società italiana di salvamento di Pescara, che a livello nazionale ha festeggiato i 150 anni dalla fondazione nel nostro Paese. Presente il presidente del balneatori Sib Abruzzo e di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano, oltre al sindaco Carlo Masci, al comandante direttore Marittimo Abruzzo-Molise ammiraglio Salvatore Minervino e al presidente dell’associazione Cristian Di Santo.

Padovano si è detto onorato di aver potuto partecipare non più come bagnino ma come decano del salvamento di Pescara scoprendo quanto sia fondamentale il volontariato nel sociale dei tanti giovani che mettono impegno e passione nella loro attività quotidiana lungo le spiagge abruzzesi.

"Oggi ho riscoperto attraverso delle foto storiche come sia passato del tempo ma sia rimasta intatta la passione per il mare. In una foto di 26 anni fa sono assieme all’attuale sindaco di Pescara Carlo Masci e all’attuale ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante generale del corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera."

Il presidente della Confcommercio Pescara ha salutato i tanti giovani della Sil di Pescara e dell'Ari (Associazione radio amatori italiani) fondamentali con il loro supporto per i collegamenti radio con la società italiana di salvamento, assistendo personalmente ai collegamenti radio con le postazioni California a San Diego, Giappone, Lituania, Germania, Francia, Belgio, Turchia, Grecia e in Italia Mazara del Vallo, Salerno, Genova.