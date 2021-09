Nuovo sit in a Pescara del Collettivo Zona Fucsia per le donne afghane

Appuntamento sabato 25 settembre in piazza Sacro Cuore per esprime solidarietà alle donne afghane e alle categorie più deboli con il ritorno al potere del talebani in Afghanistan

Il Collettivo Zona Fuscia di Pescara torna in piazza per esprimere solidarietà alle donne afghane aderendo all'iniziativa promossa a Roma dall'assemblea della Magnolia. Appuntamento sabato 25 settembre in piazza Sacro Cuore dalle 18 per un sit in di solidarietà con le donne e con le categorie e fasce più deboli dopo il ritorno al potere in Afghanista dei talebani dove sono nate diverse proteste proprio contro il regime in diverse città compresa Kabul.

"Dopo le manifestazioni i talebani hanno iniziato a punirle, a punire i loro familiari e alcune rischiano addirittura la vita. Non possono più fare riprese dal cellulare, non possono più studiare su testi laici né vestirsi come vogliono. In sintesi, non possono più vivere come prima del regime talebano. Noi donne, in Italia, sentiamo forte la loro richiesta di libertà, di diritti, di pace. Per questo chiediamo a tutte le persone solidali con la loro causa, di scendere in piazza accanto alle donne e al popolo afghano."

Il Collettivo ribadisce che la lotta delle donne afghane è importante per combattere i fondamentalismi misogini che ostacolano l'avanzamento dei diritti e la liberazione di tutte le donne del mondo:

"Siamo per la pace, premessa fondamentale per far partecipare le donne alla costruzione delle società che vogliono."