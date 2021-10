Carcere, il sindacato Osapp: "Le 3 evasioni non hanno giustificazioni"

«L'evasione di 3 detenuti dal carcere San Donato di Pescara non hanno giustificazione».

A evidenziarlo è Marcello Ascenzo, segretario provinciale del sindacato Osapp polizia penitenziaria, dopo la visita ispettiva nella casa circondariale di questa mattina, venerdì 1 ottobre.

Nel penitenziario ci sono trecento detenuti che, presto, torneranno ad essere circa 400 con la fine dei lavori di ristrutturazione di una sezione del carcere, a fronte di una carenza di personale che varia dal 25 al 30%, per una media che va dalle 40 alle 50 unità.

«Da agosto 2020 a oggi le evasioni sono state tre, ricorda Ascenzo», come riferisce l'agenzia Dire, «a determinare la situazione di insicurezza la fatiscenza della struttura e la carenza del personale. A cavallo tra la seconda e la terza evasione c'è stata un visita ispettiva del provveditorato regionale e si sono resi conto personalmente delle carenze strutturali del carcere. Purtroppo non si è posto rimedio sin dalla prima evasione. Vuoi per una carenza di progettazione da parte degli uffici superiori, vuoi anche per una carenza gestionale della struttura: i risultati sono stati tre clamorose evasioni in meno di un anno che non sono giustificabili in nessun modo. Se vogliamo parlare di carenza di personale, parliamo di un problema cronico per tutta Italia, e così per quello strutturale, ma è chiaro che il verificarsi di tre evasioni, vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato nella pubblica amministrazione locale».

I 12 nuovi agenti annunciati sono arrivati, anche se in realtà non tutti sono in servizio, fanno sapere i sindacati, ma il rinforzo non è sufficiente: «Con le nuove assunzioni», conclude infatti Ascenzo, «non riusciamo a coprire neanche i nuovi pensionamenti».