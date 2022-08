Controlli aumentati, il sindaco Masci: "Vedere le forze dell'ordine in campo dà maggiore tranquillità ai cittadini"

“Abbiamo visto molte più macchine della polizia e delle forze dell'ordine su Pescara in questi giorni, credo sia giusto e doveroso perché al di là dell'impatto sicurezza i cittadini sono molto più tranquilli quando vedono forze ordine in campo”.

E' soddisfatto il sindaco Carlo Masci per la maggior presenza sul territorio delle forze dell'ordine reso possibile anche, spiega da un aumento di personale deciso dal ministero degli interni che “non è legato, sottolinea, agli episodi dei giorni scorsi, ma ad una richiesta precedente del prefetto. Mi auguro che con la mia richiesta avanzata al ministro degli interni aumentino i numeri perché Pescara non è una città che ha solo 120mila abitanti: ha 300 mila persone che gravitano sul territorio e quindi è giusto aumentare i controlli e la presenza delle forze dell'ordine. Ora questo sta accadendo, ma non basta mai, mi auguro che siano molte di più le forze dell'ordine da poter mettere in campo perché con loro la gente sicuramente è più tranquilla e vive meglio la città”.

Per quanto riguarda le indagini che proseguono serrate per far luce sull'omicidio dell'architetto Walter Albi e il tentato omicidio di Luca Cavallito, resta il massimo riserbo, ma il sindaco quotidianamente, spiega, si informa tramite i vertici Asl sulle condizioni del 48enne e il tempo, aggiunge, spera possa giocare a suo favore nel vincere questa difficile battaglia. “Purtroppo piangiamo la morte di Albi, ma speriamo che Luca si possa riprendere e tornare all'affetto dei suoi cari”, conclude.