Al mercato coperto di piazza Muzii una sfilata di moda per la pace. Appuntamento domenica 20 marzo, dalle ore 11, per sensibilizzare verso “il dramma umano dell’Ucraina e la guerra che sta sconvolgendo una parte importante del mondo”, ha spiegato l’assessore al commercio Alfredo Cremonese, aggiungendo: "Promotore dell’evento è stato l’istituto professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’, che ha proposto all’amministrazione comunale una partnership subito accolta, scegliendo una location tanto centrale per effettuare, nella stessa mattinata, una raccolta di generi di prima necessità, come cibo in scatola, indumenti o articoli sanitari, da inviare in Ucraina. E l’invito alla cittadinanza è quello di partecipare, donando anche solo una scatoletta di cibo, e di assistere al momento di spettacolo".

La vicepreside Milca Marini, in rappresentanza della dirigente Antonella Ascani, ha aggiunto: “L’istituto ‘Di Marzio-Michetti’ sta vivendo con particolare coinvolgimento emotivo la guerra in corso tra Russia e Ucraina a causa della presenza tra i nostri studenti di diversi ragazzi originari dell’Ucraina, dove hanno inevitabilmente lasciato zii, nonni, cugini, qualcuno anche il papà che è rimasto al fronte. A questo punto, sia per non far sentire soli i ragazzi ucraini sia per consentire a tutti gli studenti di comprendere con oggettività e consapevolezza quanto sta accadendo nel mondo, abbiamo deciso di promuovere varie iniziative, come alcuni momenti di dibattito in classe, lo scorso 8 marzo abbiamo avuto un flash mob, abbiamo avviato una raccolta di generi di prima necessità, dal cibo a lunga scadenza ai prodotti sanitari agli indumenti, tra docenti, studenti e famiglie, su iniziativa di una studentessa ucraina della classe quinta indirizzo Ottica, e un primo carico è già partito verso l’area del fronte e un secondo partirà nei prossimi giorni”.

Domenica 20 marzo scenderà in campo la squadra dell’indirizzo Moda, con i docenti Simona Camplone, Annalisa Buccino, Renzo Camplone, Raffaella Di Meo e Micaela Barattucci, proponendo una sfilata di moda con abiti, realizzati dagli studenti, e musiche di ispirazione pacifista, "e contemporaneamente i nostri studenti raccoglieranno i prodotti che i cittadini vorranno donare - ha precisato Marini - La sfilata racconterà la storia di due paesi, Russia e Ucraina, rappresentati da due ragazzi costretti a separarsi a causa della guerra, ma che alla fine, esprimendo l’auspicio di tutti, supereranno i conflitti e torneranno insieme, perché il messaggio che vogliamo e dobbiamo lanciare ai più giovani è che l’amore vince su tutto".