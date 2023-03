Dopo 10 anni ripristinato nel reparto di Urologia dell'ospedale il servizio di urodinamica in regime istituzionale

È stato ripristinato nell'unità operativa complessa di Urologia dell'ospedale di Pescara il servizio di urodinamica in regime istituzionale.

A informare è la Asl.

«L’esame urodinamico permette la valutazione funzionale del basso tratto urinario (vescica-uretra), fornendo una spiegazione fisiopatologica oggettiva dei sintomi quali incontinenza urinaria, ritenzione urinaria, difficoltà a urinare, il bisogno frequente e/o urgente di urinare e altri disturbi pelvi-perineali tra cui anche l’assenza di stimolo minzionale», sottolinea con soddisfazione il direttore dell’Urologia, Roberto Renzetti.

Nella Asl di Pescara, tale esame non veniva effettuato da più di 10 anni. Da poco, dopo l’acquisito di un nuovo sistema strumentale si è potuto ripristinare tale importante prestazione. L’esame urodinamico si eseguirà il primo e il terzo lunedì di ogni mese, dalle ore 15 alle ore 19, un’ora per procedura per un totale di 4 pazienti a seduta. La procedura verrà eseguita, nella Uoc di Urologia al settimo piano ovest, da un urologo e da un infermiere formato. La prenotazione sarà di secondo livello, quindi non al cup, ma in reparto di persona o per telefono 0854252402, dalle ore 12 alle ore 14, su indicazione di urologi, ginecologi, fisiatri e neurologi.

A margine del riavvio dell’esecuzione dell’esame urodinamico, si sta lavorando per aumentare gli spazi mensili per l’esecuzione delle uro-flussometrie, gestendole direttamente nella Uoc di Urologia al settimo piano ovest e non più presso i poliambulatori facendo in modo di restituire il referto subito dopo l’esecuzione del test, evitando di far tornare il paziente successivamente. Soddisfazione è stata manifestata anche dalla direzione strategica per l’ampliamento /semplificazione delle prestazioni offerte al cittadino con problematiche urologiche.