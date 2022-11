Servizio civile universale, finanziati i progetti del consorzio Parsifal anche per le province di Pescara e Chieti

Il consorzio Parsifal, ha fatto sapere che sono stati approvati e finanziati dal Ministero i 567 programmi di intervento di Scu riguardanti il bando per il servizio civile universale 2022. Fra questi, anche i progetti per le province di Chieti e Pescara, che riguarderanno gli ambiti dell’assistenza ai bambini, ai giovani in condizioni di svantaggio e agli anziani.

I progetti si collocano nel programma “Semi di pace” a cui ha partecipato, con 15 progetti, il consorzio Parsifal come ente coprogrammante di un gruppo guidato da Endofap.

Come suggerisce già il nome, “Semi di pace” rappresenta una cornice organica di raccordo per tutti gli ambiti di azione dei progetti, che punta a offrire un contributo alla realizzazione di alcuni obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare il 16esimo: promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile.

Per richieste di informazioni inerenti i progetti si potrà utilizzare la casella di posta elettronica serviziocivile@consorzioparsifal.it. I bandi per la selezione dei volontari, da parte del dipartimento per le politiche giovanli e il servizio civile universale, saranno pubblicati a dicembre.