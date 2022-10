Selvaggia Lucarelli, il fidanzato la omaggia con un mazzo di arrosticini

La giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, che come noto ha origini abruzzesi, è tornata nuovamente a parlare della più nota tipicità gastronomica della nostra regione, ossia gli arrosticini. La giudice di "Ballando con le stelle", che già in passato aveva avuto modo di elogiare le 'rustelle', ha scelto questa volta un'occasione speciale come l'anniversario di fidanzamento con il suo compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli.

Ecco le parole di Lucarelli, affidate alla sua pagina Facebook: "Sette anni e i pensieri romantici non sono mai mancati. Grazie Lorenzo Biagiarelli". La risposta del diretto interessato non si è fatta attendere: "E al contrario di qualcun altro non li ho mai rinnegati!", ha scritto lui in uno dei numerosi commenti ricevuti dal post, che mostra Lorenzo mentre omaggia Selvaggia con un mazzo di arrosticini al posto dei più canonici fiori.