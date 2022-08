La Tua si scusa con i passeggeri per i disservizi segnalati dal sindacato Orsa Trasporti Abruzzo

«In relazione ad alcuni disservizi che si sono verificati nei giorni passati, la Tua si scusa con l'utenza».

L'azienda unica di trasporto regionale replica così ai problemi segnalati dal sindacato Orsa Trasporti Abruzzo.

«Nella giornata del 18 agosto 2022», aveva segnalato la sigla sindacale, «la società di Trasporto Unico Abruzzese non ha garantito le corse in partenza da Pescara dirette a Moscufo delle ore 15.45 e delle ore 18; considerando che le partenze effettuate regolarmente sono state alle 14.10 e alle 19.40 si è creata un’attesa di diverse ore per i malcapitati passeggeri; nella stessa giornata sono state soppresse anche le corse di ritorno da Moscufo delle ore 17.10 e delle 18.50, in questo caso la situazione si rende di gran lunga più complicata tenendo presente che le corse non espletate sono le ultime due giornaliere che collegano il paese con la città di Pescara. Il giorno 19 agosto 2022 si è verificato un ulteriore disservizio imputabile a Tua spa, la corsa in partenza alle ore 16.05 da Pescara diretta a L’Aquila non è stata effettuata creando un considerevole problema ai numerosi pendolari che erano in attesa di ritornare a casa dopo una giornata di lavoro».

La Tua, si legge ancora in una nota, «coglie, inoltre, l'occasione per precisare che sono in fase di perfezionamento le procedure concorsuali finalizzate all'inserimento in organico di ulteriori operatori di esercizio che si concluderanno in tempi brevi e saranno utili a rafforzare l'organico aziendale».