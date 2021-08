Inagibile la scuola media Benedetto Croce, 20 classi (430 alunni) in altri istituti

La scuola media Benedetto Croce di viale Edoardo Scarfoglio a Pescara è inagibile.

A dirlo sono i rilievi tecnici esterni che avevano lo scopo di verificare la staticità di alcune scuole cittadine.

Dai controlli è emerso come la Benedetto Croce non sia agibile per problemi strutturali.

Al Comune è stato comunicato alcuni giorni fa e l'assessorato alla Pubblica Istruzione, presieduto dal vice sindaco Gianni Santilli, si è prodigato per trovare una rapida soluzione visto che sono 20 le classi da spostare per un totale di 430 studenti. Questa dovrebbe essere la soluzione individuata per lo spostamento in altre scuole: 7 aule Nostra Signora, 3 aule scuola primaria Pineta via Scarfoglio, 4 aule Cascella San Silvestro, 6 aule Istituto Comprensivo 7.

"Abbiamo avuto davvero pochissimo tempo per trovare una soluzione", dice Santilli, "ci siamo messi immediatamente a lavoro, visto l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico, per poter programmare tutta una serie di opere che, preciso, non hanno alcuna relazione di causa con il recente incendio alla pineta dannunziana, sia sulla sede di via Scarfoglio, sia per adeguare alle nuove esigenze le aule che abbiamo trovato e che accoglieranno i ragazzi. Ringrazio i presidi che si sono messi a disposizione per venire incontro alle necessità della scuola Croce. Noi faremo certamente tutto quanto ci è possibile per accelerare i tempi e stare al fianco delle famiglie e degli alunni".

Il sindaco Carlo Masci rimarca come "il Comune non si sia fermato nemmeno durante questo periodo di Ferragosto, perchè affrontare una problematica come questa richiedeva risposte non procrastinabili. Ogni anno vengono infatti eseguite le necessarie verifiche di legge sugli immobili a uso scolastico e proprio questa attività ci permette ora di mettere in piena sicurezza i 430 ragazzi della scuola Benedetto Croce, in attesa che vengano eseguiti gli interventi sulla sede di via Scarfoglio".

Questa sera la dirigente scolastica Mariella Centurione ha convocato il consiglio d’istituto per condividere con il corpo docente e con il personale della scuola gli aspetti della nuova condizione venutasi a creare, le soluzioni individuate e gli effetti organizzativi in vista della ripartenza delle lezioni.