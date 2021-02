Screening di massa anti-Covid a Spoltore, il bilancio: 883 tamponi e 10 positivi

Screening di massa anti-Covid a Spoltore, ecco il bilancio: 883 tamponi e 10 positivi. Un'azione, rivolta a residenti e domiciliati, tra cui oltre 1000 legati al mondo della scuola, che continuerà per un'intera settimana.

C'è stato un incremento notevole rispetto allo screening di gennaio (2 casi al termine del primo giorno). Ieri e oggì è cominciato anche lo screening riservato alle scuole: al momento hanno effettuato il test studenti e personale scolastico della media Dante Alighieri, delle primarie di Spoltore e di Caprara. Due ragazzi sono risultati positivi:

"Questo numero è rassicurante", ha sottolineato il sindaco Luciano Di Lorito, "considerata l'adesione molto alta della popolazione scolastica, oltre il 90%, e le circa 700 persone coinvolte finora".

Lunedì 8 e martedì 9 febbraio si completerà il quadro delle scuole rimaste in attività con i test per chi frequenta la primaria di via Bari. Non è prevista la prenotazione: basta presentarsi negli orari alle sedi indicate (municipio, via Basilea o la palestra della scuola primaria “Tiziana Fagnani” con i documenti (carta d’identità, tessera sanitaria) e il modulo del consenso al trattamento, da ritirare sul posto o stampare da www.comune.spoltore.pe.it.

Lo screening di massa ricomincerà domani dalle 8,30: è prevista una pausa pranzo tra le 13,30 e le 15, e poi si proseguirà fino alle 18,30. Con gli stessi orari lo screening continuerà fino a giovedì 11, ma da lunedì in avanti solo nella sede di via Basilea.