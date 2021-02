Screening di massa a Pescara: quasi 30.000 persone sottoposte a tampone

Il dato è stato fornito oggi dal sindaco Carlo Masci in un video diffuso sulla pagina Facebook del Comune. Intanto il nostro territorio provinciale ha registrato ieri il record assoluto di nuovi casi accertati in 24 ore

A Pescara, durante l’ultimo fine settimana, sono state sottoposte a tampone anti Covid 5.400 persone, per un totale che sfiora quota 30.000. Il dato è stato fornito oggi dal sindaco Carlo Masci in un video diffuso sulla pagina Facebook del Comune. Intanto il nostro territorio provinciale ha registrato ieri il record assoluto di nuovi casi di coronavirus accertati in 24 ore.

In Abruzzo, oltre al divieto di assembramenti, da ieri vige il più restrittivo divieto di aggregazione, per effetto di un'ordinanza firmata venerdì dal presidente della Regione, Marco Marsilio. E da lunedì 8 febbraio, lo ricordiamo, le scuole di ogni ordine e grado della città resteranno chiuse per evitare ulteriori contagi.