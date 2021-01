Screening per il Covid in provincia di Pescara: effettuati 5747 tamponi rapidi, 22 i positivi

Eseguiti 5747 tamponi rapidi in provincia di Pescara nell'ambito della campagna per lo screening di massa sul Covid. Sono 22 quelli risultati positivi, così distribuiti nei relativi comuni:

Città Sant’Angelo 1315 tamponi 8 positivi

Collecorvino 790 tamponi 12 positivi

Montesilvano 1088 tamponi 2 positivi

A Penne sono stati eseguiti 1135 tamponi con nessun positivo, così come a Torre de passeri dove sono stati eseguiti 629 tamponi, a San Valentino in Ac 224 tamponi tutti negativi, a Manoppello 130 tamponi nessun positivo e a Pescara 360 tamponi e nessuno positivo. In città però sono stati fino ad ora testati solo personale docente e Ata delle scuole. A Popoli 37 tamponi nessun positivo, a Scafa 39 tamponi nessun positivo.

Ricordiamo che lo screening proseguirà anche nei prossimi giorni. Le persone risultate positive ora saranno sottoposte a tampone molecolare di conferma.