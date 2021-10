A "Scene da un matrimonio" su Canale 5 la storia d'amore di Martina e Simone di Montesilvano [VIDEO]

La storia d'amore, coronata con il matrimonio celebrato a Teramo, fra Martina e Simone è stata al centro della puntata di sabato 23 ottobre su Canale 5 del programma "Scene da un matrimonio" condotto da Anna Tatangelo. La coppia, entrambi 35enni di Montesilvano, ha raccontato l'inizio della loro storia: i due (lei ragioniera laureata in scienze manageriali, lui ex calciatore che dirige un punto vendita di prodotti per l'igiene) si sono conosciuti nello stabilimento balneare Pepito. All'inizio, racconta Simone, Martina non era interessata a lui ma poi col tempo è nato un rapporto intenso e passionale, che però ha dovuto affrontare anche un periodo difficile a causa della possibilità di un trasferimento per lavoro di Simone.

Nonostante le difficoltà, le gelosie soprattutto di Martina nei confronti del fidanzato, alla fine la coppia ha coronato il sogno d'amore con il matrimonio, e nella puntata la Tatangelo ha ripercorso tutte le tappe ascoltando direttamente il racconto dei due innamorati e delle persone a loro vicine.

La puntata qui: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/scenedaunmatrimonio2021/quarta-puntata_F311278901000401