Per la festa di San Martino Poste dedica una cartolina e un annullo filatelico a San Valentino in A.c.

Poste italiane, in occasione della festa di San Martino, ha deciso di dedicare una cartolina e un annullo filatelico al comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore. La cerimonia di presentazione si terrà mercoledì 10 novembre. La cartolina raffigura il Duomo di San Valentino e Damiano, mentre il bozzetto dell’annullo riproduce le fontane del Sansone e della Venere Giulia Farnese. In largo San Nicola sarà allestito un servizio filatelico temporaneo dalle 9 alle 14, e alla cerimonia sarà presente il sindaco di San Valentino Antonio D'Angolo assieme ai rappresentanti locali di Poste italiane. Il primo cittadino ha commentato:

“Desidero ringraziare Poste Italiane per aver scelto San Valentino in Abruzzo Citeriore tra i comuni cui dedicare una cartolina e un annullo postale speciale. Si tratta di un’ulteriore, bella testimonianza di come Poste riesce a valorizzare i territori, facendo emergere le bellezze più nascoste d’Italia. Anche per San Valentino in Abruzzo Citeriore, comune dal nome più lungo d’Italia, si è scelto di raffigurare il simbolo della nostra comunità: La nostra chiesa madre (Duomo), dedicata ai santi Valentino e Damiano cui i nostri concittadini sono profondamente devoti. Ed insieme a questo, l’annullo postale dove si rievocano due importanti elementi caratterizzanti della nostra comunità: la festa di San Martino, tradizione centenaria, e le fontane storiche del nostro borgo contraddistinte dall’apposito logo”.

L'iniziativa, spiega Poste, rientra nel programma di impegno per i piccoli comuni e già in passato sono state dedicate cartoline e francobolli a piccoli comuni del Pescarese ovvero Villa Celiera, Picciano, Civitella Casanova, Abbateggio, Sant’Eufemia a Maiella, Lettomanoppello, Cugnoli e Pietranico.