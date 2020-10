A Città Sant'Angelo tornano i sampietrini nella zona Casale nel centro storico avviati i lavori

Sono stati avviati i lavori di rifacimento del manto stradale nella zona Casale nel centro storico di Città Sant'Angelo.

Verrà riportata la pavimentazione in pietra di porfido con gli operai che toglieranno le pezze di asfalto per inserire nuovi sampietrini nel tratto compreso tra l'ingresso di palazzo Coppa e l'innesto con la circonvallazione.

Per consentire le operazioni del cantiere, l’assetto viario della zona in oggetto, subirà una variazione fino al 24 ottobre.

