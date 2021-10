Ritrovato e salvato il Chihuahua Dody: ora potrà tornare a casa [FOTO]

Si è conclusa positivamente la disavventura di Dody, un cagnolino di razza Chihuahua, dell'età di 5 anni, che è stato ritrovato ieri da alcuni cittadini del centro di Pescara con l'aiuto dei corrieri della Posta Privata.

Dody, allontanatosi dai suoi padroni, era nei pressi del liceo scientifico Galilei, all'angolo tra via Balilla e via Tasso: ha rischiato più volte di finire sotto le auto che a quell'ora transitavano in zona, per poi posizionarsi sotto un Suv parcheggiato. È stato soccorso e portato sul marciapiede dopo circa una mezz'ora; spaventato, ha persino morso la mano a due signore che stavano tentando di prenderlo, fortunatamente senza gravi ferite.

Grazie a una fotografia scattata dal telefonino sulla medaglietta dell'animale, nella quale erano configurati ben 3 numeri di cellulare, è stato possibile rintracciare i suoi proprietari che, partiti dalle Torre Camuzzi, lo hanno recuperato prontamente. Così finalmente Dody è tornato a casa.