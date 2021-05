Lo psichiatra Di Giannantonio sulla ripresa post Covid: "Italiani divisi tra progetti e rimpianto"

Italiani "divisi", psicologicamente, tra la spinta positiva a costruire e progettare e il sentimento negativo di rimpianto di ciò che la pandemia ci ha portato via e della vita "pre Covid" che si teme non possa tornare.

Questa la condizione di molti connazionali con la ripresa graduale dopo un lungo periodo di limiti e restrizioni decise per contenere la pandemia.

A dirlo all'Adnkronos è Massimo Di Giannantonio, presidente eletto della Società italiana di psichiatria (Sip) e professore ordinario di psichiatria all'università di Chieti-Pescara.

Il sentimento di rimpianto negativo, spiega Di Giannantonio, è una condizione che, se preponderante, può creare disagi emotivi, che devono essere affrontati chiedendo aiuto e "potenziando le relazioni" all'interno del proprio ambiente familiare e sociale o, se è necessario, ricorrendo al sostegno psicologico. «La ripresa», chiarisce lo psichiatra, «porta con sé due condizioni che sono completamente conflittuali. Quella positiva è l'idea, il progetto, la speranza di poter ricominciare in un modo intenso e creativo. E quindi una progettualità importante, innovativa, che ha a che fare con la rinascita delle motivazione ma anche con la ricerca e la costruzione di punti fermi radicalmente nuovi».

La dimensione negativa, invece, «è quella del ricordo, del rimpianto, del rimorso. È il pensiero negativo che non si riuscirà a tornare mai più all'epoca precedente, che le occasioni sono passate, che i lutti ci hanno ferito e piegato. Le mancanze, le interruzioni, le frustrazioni si portano dietro un carico di dolore e sofferenza, di difficoltà e inibizione che rendono difficile se non impossibile una riprogettazione, una ripartenza».