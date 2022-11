Riparata la buca in via Beato Angelico [FOTO]

Dopo la nostra segnalazione, il Comune di Pescara ha provveduto a riparare la buca che da alcuni giorni sorgeva in via Beato Angelico, quasi all'incrocio con via Michelangelo. Un nostro lettore aveva lamentato che la voragine - situata appena sotto il marciapiede - potesse essere pericolosa per le persone in quanto sorgeva nei pressi di numerosi uffici e bar, senza contare la presenza di veicoli di ogni genere che transitano da quelle parti.

Poiché si rischiava che qualcuno, inciampando in quella buca, si facesse male, il cittadino aveva chiesto di far intervenire chi di dovere per ricondurre tutto a uno standard minimo di sicurezza. E questa mattina, su sollecitazione del vice sindaco Gianni Santilli, gli operai del municipio si sono recati sul posto per ripristinare lo stato dei luoghi, riempiendo l'asfalto con del bitume fresco.