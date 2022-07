Riparata la buca in viale Muzii, Santilli: "Adesso ci rivarremo sui responsabili"

Ieri pomeriggio è stata riparata la voragine che da alcuni giorni era sorta in viale Muzii, all'angolo con via Cesare Battisti, costituendo un vero e proprio pericolo sia per la circolazione sia per l'incolumità pubblica: c'era infatti il rischio che soprattutto ciclisti e pedoni potessero cadere, dopo aver perso l'equilibrio, una volta entrati accidentalmente nella buca.

Il vice sindaco Gianni Santilli, dopo aver ricevuto varie sollecitazioni da parte dei cittadini, ha inviato sul posto una squadra del Comune (composta da due operai) e, nel giro di pochi minuti, la situazione è tornata in sicurezza: la buca è stata riempita di bitume, tornando così al livello del manto stradale circostante, e contestualmente è stato anche ripristinato un pezzo del marciapiede lì accanto, che qualcuno aveva rotto.

"Questo intervento non era di competenza dell'amministrazione - precisa Santilli a IlPescara.it - e stiamo già cercando di capire chi sia stato a provocare quel cratere nell'asfalto. Tuttavia, viste le segnalazioni dei residenti, sempre più preoccupati, e considerato il rischio concreto per chiunque si trovasse a passare da quelle parti, non abbiamo voluto attendere oltre, provvedendo intanto noi a farlo sistemare. Adesso, però, ci rivarremo sui responsabili".