Elezioni politiche, rilascio di certificazioni sanitarie per il voto assistito anche domenica 25 settembre

La Asl di Pescara comunica che, in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno domenica 25 settembre, sarà garantito il servizio di rilascio di certificazione sanitaria per il voto assistito anche nel giorno festivo.

Questo gli uffici, con relativi orari, nei quali poter ritirare la certificazione: Cers di Scafa, via della Stazione, 61 - 9 - 21; Cers di Popoli – via Aldo Moro, 10 - 9 - 15; Cers di Penne – contrada Carmine s.n. - 9 - 21; Cers di Città Sant'Angelo – Largo Baiocchi, 1 - 9 - 21; Cers di Montesilvano – via D’Agnese,33 - 9 - 21; Cers di Pescara – via Rieti ,47 - 9 - 21.