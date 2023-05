In corso il rifacimento tanto atteso dell'asfalto in via Falcone e Borsellino, poi si passerà a via Bassani Pavone [FOTO]

Proseguono gli interventi di rifacimento dell'asfalto delle strade cittadine a Pescara.

Nella giornata di giovedì 18 maggio è stato avviato uno degli interventi più attesi, quello in via Falcone e Borsellino.

Numerosi cittadini negli ultimi mesi avevano segnalato la precarietà e la pericolosità del manto stradale dove avvallamenti e buche la facevano da padrone.

Ad aggiornare sugli interventi in corso è il sindaco Carlo Masci: «Ieri abbiamo scarificato via Falcone-Borsellino, un'arteria importante della città che da tanti anni presentava molte criticità sull'asfalto. In ogni post in cui mostravo nuovi asfalti sulle strade, c'erano sempre sollecitazioni a intervenire anche qui. Ho sempre detto che l'avremmo asfaltata presto. Oggi ci siamo. Se smettesse di piovere riusciremmo a fare molti più interventi, abbiamo le imprese che lavorano a singhiozzo da due mesi. Poi passeremo su via Bassani-Pavone, davanti alla stazione, un'altra strada dove i cittadini hanno chiesto un intervento risolutivo. Non possiamo intervenire su 364 km di strade contemporaneamente, ma certamente stiamo intervenendo in tantissime strade, come non è mai avvenuto».