Ufficiale il rientro delle prime 10 classi del liceo Marconi nella nuova scuola

Le prime 10 classi del liceo Marconi di Pescara rientreranno nella nuova scuola ricostruita in via Marino da Caramanico lunedì 21 novembre.

A confermarlo è il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, subito dopo la riunione con la dirigenza scolastica che si è tenuta oggi pomeriggio, martedì 15 novembre.

In totale saranno 35 le classi che entro dicembre potranno rientrare nel nuovo plesso costruito in circa un anno e mezzo.

Le prime classi a fare rientro saranno quelle attualmente ospitate nel palazzo Fuksas nel quale in seguito andranno quelle del vicino istituto Volta. Poi entro il prossimo mese torneranno nelle aule del nuovo Marconi gli studenti che adesso frequentano il Manthonè e la scuola di via dei Peligni. Soddisfatto De Martinis che ringrazia sia l'impresa che la struttura tecnica «per essersi prodigati e reso possibile questo rientro rapido nel nuovo plesso». Oltre agli studenti è previsto, gradualmente, anche il ritorno degli uffici amministrativi. Poi lo stesso De Martinis ricorda come per la costruzione del terzo edificio della scuola siano finanziati 3 milioni di euro ai quali dovranno essere aggiunti altri 2 milioni. La consegna del cantiere, in ogni caso, dovrebbe essere concretizzata entro il mese di marzo del 2023.