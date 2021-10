Riapre dopo quasi un anno di chiusura l'ufficio postale di Spoltore capoluogo nella sede tradizionale di via Fonzi

Mercoledì 13 ottobre riapre al pubblico l'ufficio postale di Spoltore capoluogo, nella tradizionale sede in via Fonzi. Lo ha reso noto Poste italiane dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione per i gravi danni causati dall'assalto da parte di una banda di malviventi avvenuto la notte del 31 ottobre 2020. Gli interventi hanno iguardato il completo rifacimento degli ambienti secondo il moderno modello “lay out” caratterizzato da innovativi sistemi di sicurezza, è stata realizzata una ulteriore sala consulenza. Poste italaine ha ricordato di aver fornito continuità di servizio ai cittadini, prima con l'ufficio postale di Santa Teresa poi con una struttura mobile e infine nella sede di via Fonzi nell'area non interessata dai lavori. La prossima settimana verrà installato un Atm Postamat di ultima generazione, con sistemi di protezione moderni e tracciatura delle banconote e un anti skimming per prevenire la clonazione delle carte.

L’ufficio postale di Spoltore osserverà i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Sempre nel comune di Spoltore, sono disponibili altri tre uffici postali: Villa Raspa (via Fellini), aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35); Santa Teresa di Spoltore (via Gran Sasso), aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino 12.35) e Caprara d’Abruzzo (via De Pasquale), aperto il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.