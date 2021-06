La Repubblica dedica una guida alla città di Pescara: dalla storia ai personaggi simbolo fino alle ricette della tradizione

Dal 21 giugno sarà in edicola e in libreria la guida dedicata da Repubblica alla città di Pescara. Il volume racconterà la nostra città partendo dalla storia e dal Vate, passando per il mare, l'arte, le aree naturali e le eccellenze enogastronomiche con approfondimenti anche su tutta l'area metropolitana.

In apertura saranno presenti brevi contributi di alcuni volti noti e testimonial come Jarno Trulli, Giovanni Galeone, Massimo Oddo, Lucrezia Guidone e Federica Di Martino. Allegate foto storiche della Coppa Acerbo, della regata dei Gonfaloni e del premio Flaiano, oltre ad uno spazio per gli artisti della città come Cascella, Alfonso Muzzi ed ancora Franco Summa ed Ettore Spalletti.

Seguono i consigli su 100 ristoranti, 38 strutture dove dormire e 87 luoghi del gusto in cui trovare le specialità del territorio da portare a casa. Ancora sapori tipici con la sezione dedicata al "km 0", tra pomodori a pera e parrozzi, fagioli Tondino e olive Toccolana, liquori come l'Aurum e grandi vini.

Spazio anche per Montesilvano, Francavilla al Mare, Spoltore, San Giovanni Teatino, Cappelle sul Tavo e Città Sant'Angelo, ed in chiusura le ricette degli chef locali e i piatti della memoria.

La guida di Repubblica dedicata a Pescara sarà disponibile anche su Amazon, Ibs e al link ilmioabbonamento.gedi.it