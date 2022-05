Partita da Città Sant'Angelo una raccolta di metal detector da mandare in Ucraina [FOTO-VIDEO]

Partita da Città Sant'Angelo la raccolta di metal detector da donare all'Ucraina.

Tra le tantissime associazioni in tutta Europa che si sono attivate per dare solidarietà, supporto e appoggio alla popolazione ucraina tormentata dal conflitto c'è anche Sos Metal detector Nazionale ets di Città Sant’Angelo.

L'associazione angolana è attiva dal momento in cui i primi profughi sono arrivati sul nostro territorio.

Il presidente Luciano Diletti ha appreso, nell’evoluzione del conflitto, direttamente dai contatti locali, di ulteriori elementi drammatici che affliggono la popolazione: aree disseminate di mine, ordigni inesplosi e trappole esplosive piazzate sui corpi delle vittime civili.

Avendo avuto la richiesta diretta e per iscritto dalla polizia locale di Kiev di ricevere dei metal detector, ed essendo Sos Metal detector Nazionale un’associazione che utilizza i metaldetector per la ricerca di oggetti metallici, questa realtà ha deciso di unire le forze dei propri associati per un progetto mai realizzato prima: raccogliere metaldetector in tutt’Italia tra i vari appassionati di questa disciplina per inviarli in Ucraina affinché militari e volontari possano bonificare le aree coinvolte. Sono stati raccolti e già donati circa trenta metaldetector: il loro invio e il loro uso è diventato così un sistema per salvare delle vite, per mitigare una minaccia e fare solidarietà attraverso strumenti che fino ad ora nessuna associazione aveva pensato prima. Sos Metaldetector Nazionale è divenuta così promotrice e realizzatrice del progetto “Un metal amico per la vita”, che si avvale di tutto il mondo degli appassionati di metaldetecting, che hanno donato le attrezzature a disposizione per portare avanti il progetto. Tra i sostenitori volontari c'è la Geotek Center di Terni, azienda leader italiana di metaldetector che, raccolto l’appello, ha permesso l’acquisto facilitato a chi non aveva un metaldetector ma voleva contribuire al progetto.

Medicinali per Kiev

L’associazione Sos Metal Detector Nazionale ha ricevuto anche una donazione di medicinali e strumenti ospedalieri da un’associazione molto attiva sul territorio Alì Onlus di cui è presidente nazionale Edoardo Leombruni. Assieme a Gianluca Milillo presidente di Nuovo Saline Onlus (associazione con sede a Montesilvano) hanno organizzato due giornate ad aprile per smistare, raccogliere, catalogare, controllare le scadenze e imballare i farmaci che sono partiti in un tir ucraino e sono già arrivati a Kiev in zone in cui non era giunto ancora nessun aiuto. "Aderire a queste iniziative dimostra come l’inventiva e lo spirito d’iniziativa dell’Abruzzo, il cuore degli italiani e l’associazionismo attivo può essere un virtuoso esempio d’efficienza nei momenti drammatici", dircono dall'associazione.