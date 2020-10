Scatta la raccolta fondi per l'auto bruciata in via Tavo [FOTO]

Scatta la raccolta fondi per l'auto bruciata in via Tavo. Lo fa sapere il comitato di quartiere "Per una nuova Rancitelli", che ha deciso di correre in aiuto del residente cui è stata incendiata la macchina nella notte tra venerdì e sabato, e alla quale nelle scorse settimane erano già stati distrutti i vetri. Chi vuole contribuire può utilizzare queste coordinate bancarie:

Banca: Poste italiane spa

Iban: IT51J0760103384000044128363

intestato a: Gianni Mincone

causale: "Raccolta fondi auto bruciata"

Intanto il capogruppo comunale dell’Udc, Pignoli, annuncia che chiederà un incontro al Questore per sollecitare un maggiore impiego di uomini delle forze dell’ordine nel quartiere di Rancitelli, e in particolare al Ferro di Cavallo:

