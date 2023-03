Dopo Striscia la Notizia anche Propaganda Live parla del cartellone "Welcom to Pescara"

Dopo Striscia la Notizia, anche il programma satirico di La 7 Propaganda Live ha parlato del cartellone "Welcom to Pescara", occupandosi della vicenda nella puntata andata in onda ieri sera, 3 marzo. Durante la social Top 5, infatti, il conduttore Diego Bianchi ha introdotto la bizzarra scritta 6x3, diventata virale nelle ultime due settimane, presentandola con una frase emblematica: "Questa è un'altra pagina stupenda".

Poi Bianchi ha mostrato un tweet dello sceneggiatore e autore satirico Antonio Silvestri che parlava di una soluzione pratica da applicare a questo manifesto, affisso con un errore: "Correggere il refuso spostando il semaforo dell'incrocio. Tingerlo di azzurro. Osservarlo solo secondo una certa prospettiva che te lo fa apparire una sorta di "E". Dire che è stato fatto apposta così. Seguimi per altre soluzioni complicate ad affari semplici".

È possibile rivedere questo momento della trasmissione cliccando QUI. Non è mancato, via social, il commento dello stesso Silvestri, che oggi scrive: "In questo paese, per questo passaggio televisivo, non mi stupirei se mi offrissero un ruolo di assessore all'urbanistica".

Tornando al cartellone "Welcom to Pescara", ricordiamo che era apparso sul sopraelevato ferroviario all'incrocio tra via Enzo Ferrari e via Michelangelo. Il 23 febbraio i manifesti sono stati poi rimossi da Rfi dopo aver appurato che si trattava di affissioni abusive. Contestualmente, Rete Ferroviaria Italiana ha inviato anche una Pec alla polizia locale, competente in materia, per segnalare l'accaduto.