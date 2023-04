Il prefetto convoca i sindaci per fare il punto sui progetti finanziati con il Pnrr

Il prefetto della provincia di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, ha convocato per lunedì 3 aprile, i sindaci dei Comuni della provincia di Pescara per una giornata di approfondimento sulle progettualità finanziate dai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la ragioneria territoriale dello Stato di Pescara/Chieti, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di intervento del Pnrr per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti nonché di rafforzare i controlli antimafia previsti dalla normativa vigente.

Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività del presidio territoriale unitario che, in attuazione del protocollo d’intesa stipulato tra il ministero dell’Interno e il ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato costituito in prefettura, ufficio territoriale del Governo, di Pescara, con il coordinamento affidato al viceprefetto vicario, Gaetano Losa e a direttore della ragioneria territoriale, Alessandra D’Intinosante, per le funzioni di rispettiva competenza. I lavori avranno inizio alle ore 10 nella sala “17 marzo-Unità d’Italia” sita al secondo piano della prefettura