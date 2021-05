Nasce la Pro Loco Pescara Aternum, si occuperà di marketing territoriale e di promozione turistica della regione Abruzzo

Marketing territoriale e promozione turistica della regione Abruzzo.

Questi i due ambiti dei quali si occuperà la neonata Pro Loco Pescara Aternum.

La nuova realtà è stata presentata nello spazio antistante la galleria d’arte Spazio Bianco di Pescara.

Presenti i cittadini, i soci fondatori, il sindaco Carlo Masci, il presidente del consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, l’assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario e il presidente regionale dell’Endas, Simone D’Angelo. Il termine Pro Loco proviene dal latino e significa letteralmente “A favore di un luogo” e sono associazioni locali, nate con scopi di promozione e sviluppo del territorio. Norme di carattere regionale ne stabiliscono l’appartenenza o meno all’albo regionale, valutata la presenza di determinati requisiti.

«La nascita della Pro Loco Pescara Aternum, che si preannuncia attiva e determinata, rappresenta un importante tassello per il rilancio del turismo post covid», dichiara D’Angelo, «i membri dell’associazione operano per passione, senza fini di lucro, fondando la propria missione sul volontariato e sulla voglia di mostrare all’esterno le bellezze dell’Abruzzo».

«È importante sottolineare quale sarà il compito di questa Pro Loco», continua il presidente di Pescara Aternum, Guerino D’Agnese, «cioè dare supporto a cittadini ed operatori turistici, affinché abbiano a disposizione un valido strumento in grado di tutelare e possibilmente migliorare la qualità della vita nella regione Abruzzo. Abbiamo voglia di difenderne il patrimonio culturale, ambientale e storico, promuoverne la conoscenza all’esterno, in sinergia con le Istituzioni, innescando un meccanismo di potenziamento delle attività legate al turismo».

La nascita della Pro Loco Pescara Aternum, che conta già circa 100 soci, è l’ennesimo importante tassello di una regione che nel 2021 conquista ben tredici bandiere blu, dimostrando la crescita della sostenibilità ambientale del litorale, che vanta riserve naturali e paesaggi mozzafiato, per non parlare dei numerosi parchi nazionali e regionali ed una ricchezza faunistica unica in Europa.

Chi volesse far parte della Pro Loco Pescara Aternum può contattare il direttivo all’indirizzo e-mail info@pescaraaternum.it e iniziare insieme questa nuova avventura.