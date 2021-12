Previsioni meteo: rapida rasoiata di aria fredda nel weekend, neve collinare su parte dell'Appennino

Le previsioni del tempo segnalano una rapida rasoiata di aria fredda nel weekend, con neve collinare su parte dell'Appennino. Come fa sapere il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco del Francia, sulla città di Pescara noteremo un fine settimana con temperature massime in calo fin verso i 10° C di sabato; contesti prevalentemente asciutti anche se non mancheranno temporanei acquazzoni. Previsto anche un rinforzo della ventilazione settentrionale con raffiche sino a 50 km/h; vento che ben accentuerà la sensazione di freddo percepita dall'organismo.

Il fine settimana sull'Abruzzo sarà contraddistinto da una rapida avvezione di aria fredda proveniente dai Balcani, questo in particolare tra sabato e domenica. In base alle ultime stime modellistiche gli effetti al suolo in termini di precipitazioni sembrerebbero piuttosto contenuti: deboli nevicate sull'Appennino nel corso di sabato sino a quote collinari (in particolare sulla Majella e sul Gran Sasso), locali acquazzoni altrove, soprattutto sul centro-sud della regione (con isolate precipitazioni di graupel).

Atteso un forte rinforzo della ventilazione da nord/nord-est con raffiche sino a 50-65 km/h, superiori in Appennino. Le temperature caleranno di alcuni gradi ma sarà la sensazione di freddo accentuata dal vento a prevalere. Mari sino a molto mossi.