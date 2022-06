La Pretuziana torna sulla questione Naiadi: "Nessuna morosità, assieme alla Regione guardiamo al futuro"

La società sportiva Ssd Pretuziana Arl torna sulla questione delle polemiche sollevate dopo la chiusura dovuta ai presunti mancati pagamenti delle utenze, e sul futuro delle Naiadi relativo alla proroga della gestione da parte della Regione Abruzzo. Non vi è alcuna morosità su luce e gas spiega la società:

"Pertanto corre l'obbligo giuridico e morale di replicare a tale strumentalizzazione dei fatti e rassicurare, in primis, gli 84 collaboratori, i quali potranno confermare, che hanno sempre prestato lavoro nei modi concordati e ricevuto, puntualmente, il pagamento della retribuzione e delle quote di Tfr di volta in volta maturato. Nel merito della contestazione, invece, teniamo a precisare che il disservizio venutosi a creare è stato determinato da un'errata contabilità da parte dei fornitori, ma che, immediatamente, ci ha portato a richiedere e ottenere la ri-attivazione dei servizi (con il rilascio di garanzie personali da parte dei soci tutti della Ssd Pretuziana in attesa che si determini l'effettiva posizione di dare-avere). Pertanto, nella giornata del 25 giugno, si sono tenute regolarmente tutte le gare e manifestazioni previste in tabellone.

Inoltre, la Regione Abruzzo, e per essi gli uffici di presidenza della giunta ( Marco Marsilio), della presidenza del cnsiglio ( Lorenzo Sospiri), l'assessore allo Sport (Guido Liris) e i dipartimenti a cui abbiamo sempre fatto riferimento, ci hanno sempre rassicurato (e confermato) che la proroga prevista in convenzione sarebbe stata rilasciata e che i ritardi burocratici nella stesura del provvedimento non avrebbero impedito e/o compromesso la nostra gestione. Per cui appare strumentale coinvolgere i suddetti Uffici per una problematica di gestione interna del complesso, tra l'altro risolta prima ancora che determinasse cambi repentini alla programmazione delle gare previste in struttura".

Come riferito all'Ansa, la Pretuziana spiega che la Regione ha sempre manifestato vicinanza anche per il rincaro dei prezzi e relative sovvenzioni da erogare:

"In conclusione, ci discostiamo da chi espone fatti non corrispondenti al vero, auspicando che questa occasione possa porre fine, una volta per tutte, al cosiddetto problema Naiadi, e gettare le basi per un leale e trasparente confronto sulla attività e sui servizi che l'intero complesso è in grado di garantire ai cittadini di Pescara e di tutta la regione Abruzzo".