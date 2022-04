La Fidas premia gli studenti con i migliori lavori sulla donazione di sangue

Tutto pronto per il decennale del premio scolastico della Fidas Pescara che si terrà nel cine-teatro Circus.

L'evento è in programma domani, venerdì 8 aprile, alle ore 10 per la premiazione degli studenti con i migliori lavori sulla donazione di sangue.

Torna dunque in presenza il concorso scolastico Fidas Pescara “I giovani e il dono”, che quest’anno celebra il decennale.

La premiazione degli studenti vincitori si terrà alla presenza dei loro compagni di classe e dei ragazzi delle scuole medie superiori che ogni anno prendono parte a questa competizione creativa che accresce la solidarietà. «Il nostro concorso nasce per diffondere tra i più giovani la cultura della donazione del sangue e degli emocomponenti, quale alta espressione di solidarietà e condivisione dei bisogni della collettività», spiega Anna Di Carlo, presidente di Fidas Pescara e regione Abruzzo, «ogni anno sono tante le scuole che partecipano a questa manifestazione che si è consolidata nel tempo e che oggi può festeggiare la sua decima edizione. Riponiamo un’enorme fiducia nei ragazzi, sono il futuro nostro e della donazione».

I lavori presentati, appartenenti alle sezioni elaborato artistico, testo e disegno, parlano tutti dell’importanza della diffusione della donazione di sangue e plasma, un gesto gratuito, altruistico e solidale. Per ogni categoria in gara, tre studenti riceveranno un premio in denaro utile per il proseguimento dei propri studi. All’evento saranno presenti anche l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, il vice sindaco Gianni Santilli, il responsabile del centro regionale sangue, Pasquale Colamartino, l’amministratore delegato della multinazionale Behring Csl, Oliver Schmitt, il direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi, il direttore del centro trasfusionale, Patrizia Accorsi, presidi e insegnanti, insieme ai membri del direttivo Fidas, ai dipendenti e ai volontari.