Potature pini in via Regina Margherita e viale Kennedy, Santilli: "Incomprensibili allarmismi"

Sulle potature dei pini in via Regina Margherita e viale Kennedy, l’assessore al verde pubblico Gianni Santilli risponde a Italia Nostra e parla di "incomprensibili allarmismi" e "inescusabile disinformazione". Santilli precisa che le potature "sono effettuate correttamente nel periodo previsto per i pini, che va dal 15 luglio al 15 agosto, e riguardano casi particolari che richiedevano di agire con prontezza".

"Nello specifico - dice Santilli - siamo intervenuti sui rami pericolosi, quelli che costituivano un pericolo per i passanti e quelli invasivi degli edifici con rischi per la pubblica incolumità. Ma soprattutto non era differibile rimuovere gli effetti dell’attacco della cocciniglia nei viali Regina Margherita e Kennedy, proprio per evitare la diffusione dell’insetto infestante". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Parlare di “manomissioni”, “distruzione”, “maltrattamenti” e di “una gestione esosa, controproducente, inconcepibile, che non ha nessuna pianificazione e non segue alcun criterio tecnico e scientifico, anzi logico”, rivela - secondo Santilli - "ignoranza da un lato e miopia sulla salvaguardia del bene comune dall’altro. All’ambientalismo di facciata noi preferiamo quello di sostanza".