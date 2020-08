Potato l'albero che era cresciuto attorno a un palo della luce [FOTO]

Dopo la segnalazione di un nostro lettore, che segnalava il rischio di un palo della luce "sommerso" da un albero a Porta Nuova, il Comune è intervenuto. Una squadra di operai, infatti, ha tolto i rami che stavano intorno al palo, evitando spiacevoli conseguenze.

Il cittadino, infatti, ci aveva segnalato che, appena faceva un temporale o tirava un po' di vento, i rami cadevano giù sulle auto parcheggiate, con il rischio di finire anche in testa a qualche passante.

Il problema era localizzato in via Italica, all'altezza dei numeri civici 78 e 80, e l'uomo aveva sottolineato l'urgenza di una potatura della pianta per ripristinare le minime condizioni di sicurezza. E adesso così è stato.