Pista ciclabile in viale della Pineta, macchine e operai scarificano l'asfalto colorato

Macchine e operai al lavoro questa mattina, martedì 23 febbraio, in viale della Pineta a Pescara per la rimozione dell'asfalto colorato che era stato disegnato per creare un percorso misto bici/auto nella zona 30 km/h nel tratto tra la rotatoria dell'università e via Pantini.

La carreggiata stradale completamente disegnata di rosso, giallo e bianco aveva destato più di qualche polemica.

Il sindaco Carlo Masci aveva risposto all'opposizione e alla Fiab Pescara Bici segnalando come si trattasse di un'errore frutto di un'incomprensione tra il direttore dei lavoro e la ditta esecutrice dell'opera.

Poi il Pd aveva fatto notare come invece l'impresa aggiudicataria avesse semplicemente fatto quanto previsto da un atto di determinazione firmato dal dirigente del settore Lavori Pubblici. In ogni caso da questa mattina sono iniziati i lavori per la scarifica dell'asfalto con la rimozione dunque dell'asfalto colorato che era stato rifatto ex novo solo pochi giorni fa.