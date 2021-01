Anche a Pianella al via i test di massa per il Covid aperti a tutti i residenti

Anche a Pianella, dopo i test eseguiti sul personale scolastico, alunni e genitori, sono iniziati i test di massa per il Covid su tutta la popolazione. A partire da oggi 12 gennaio e fino al 19 gennaio, infatti, i residenti a Pianella potranno recarsi al palazzetto dello sport in contada Nardangelo muniti di documento valido e di tesserino sanitario. Inoltre occorre il modulo per il consenso al test, che può essere scaricato direttamente dal sito del Comune di Pianella o distribuito direttamente nel punto prelievo.

Lo screening andrà avanti fino al 19 gennaio. Al test riservato al mondo della scuola hanno partecipato 637 persone, tutte risultate negative al Coronavirus. Se entro 3 ore dall'effettuazione del tampone rapido non si viene contattati, il tampon è risultato negativo. In caso di positività invece si dovrà effettuare un tampone molecolare di conferma.