A Pescara raggiunto l'obiettivo dei "zero contagi" da Covid: somministrate oltre 140 mila dosi di vaccino

Pescara ha raggiunto il traguardo dei "zero contagi" da Covid lo scorso 29 giugno. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, attraverso un post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook dell'ente. Sono state anche somministrate oltre 140 mila dosi di vaccino contro il Coronavirus.

"Un ringraziamento va rivolto alla polizia municipale, alla Croce Rossa, alla protezione civile, al personale Asl, al personale comunale e agli straordinari volontari che hanno reso possibile un risultato che appariva irraggiungibile."

Ricordiamo che proprio il sindaco di Pescara Carlo Masci aveva invece pubblicato un video, sempre sulla pagina Facebook del Comune, di soddisfazione per la decisione del Governo di abolire l'obbligo delle mascherine all'aperto se non quando vi sono assembramenti, lanciando però un appello ai cittadini pescaresi affinchè si abbia buon senso per evitare che tutti i sacrifici e le rinunce fatte negli ultimi mesi vadano ad essere vanificate, in quanto il virus non è stato ancora definitivamente sconfitto.