Anche a Pescara un sit-in per la legge Zan alla nave di Cascella

Sit-in a Pescara per difendere il ddl Zan in occasione della Giornata Internazionale contro l’omotransfobia. Appuntamento alle 18 di lunedì 17 maggio con la manifestazione organizzata da Jonathan - Diritti in movimento, Mazì Arcigay Pescara e LaFormicaViola in piazza primo maggio vicino alla nave di Cascella.

Gli organizzatori chiedono ai partecipanti di portare una bandiera arcobaleno, accessori arcobaleno o la scritta sulle mani "Ddl Zan". Si tratta, lo ricordiamo, del disegno di legge riguardante il contrasto all'omotransfobia per combattere le discriminazioni fondate su genere, orientamento sessuale e disabilità.

Aderiscono Coordinamento Abruzzo Pride, Rete oltre il ponte Las associazione studentesca, Anpi Pescara, Bl Magazine, Bearliscious, Associazione Niche ,Dottor Rainbow, Brianza oltre l’arcobaleno, Brianza Pride, Collettivo zona fucsia, Associazione Miricreo, Regina Friendly, #NonUnPassoIndietro.