A Pescara disponibili 300 dosi di vaccino Astrazeneca per le giornate del 3 e 4 maggio: riaprono le prenotazioni

Sono disponibili altre 300 dosi per la settimana Astrazeneca a Pescara. Lo ha fatto sapere il Comune che dunque ha riaperto le prenotazioni per le giornata del 3 e 4 maggio per chi desidera vaccinarsi contro il Covid, partecipando agli open day che prevedono le inoculazioni per la fascia d'età fra i 60 e 79 anni, per tutti coloro che sono residenti a Pescara e provincia e che ovviamente non hanno già effettuato la prima somministrazione.

Per prenotarsi occorre collegarsi al portale: https://expwww.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1087&fbclid=IwAR29kc0u1X_R5fP4LG4LmyjDvVoG4f0WvbzcjOth9UxdX68pM7kN1SmyCeg ed inserire i propri dati tenendo a portate di mano codice fiscale e documento d'identità.

Ricordiamo che a Pescara la settimana dedicata alle somministrazioni dei vaccini Astrazeneca ha visto esaurire tutte le dosi a disposizione, che si è tenuta al Pala Fiere in via Tirino dove contemporaneamente sono proseguite anche le altre vaccinazioni programmate per altre categorie di cittadini anche con altri sieri.